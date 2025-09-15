Gazzetta - Il Napoli di Conte ha la faccia “cattiva” di chi vuole azzannare tutto e dominare

Notizie Napoli calcio - Con una grande prestazione allo stadio "Franchi" di Firenze, il Napoli batte per 3-1 la Fiorentina ed inizia nel modo migliore il ciclo di ferro che giovedì vedra gli azzurri esordire in Champions League in casa del Manchester City

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport sull'inizio di stagione del Napoli di Conte:

"Il Napoli di Conte ha una sua identità, pure una sua espressione, ha la faccia «cattiva» di chi vuole azzannare tutto ciò che ha a disposizione; ha il desiderio, quasi la ferocia, di chi non intende sprecare nulla, prendersi la partita, orientarla, se possibile dominarla, nelle due fasi. E se capita che ci sia un finale un po’ così, sotto tono, c’è quella voce che si alza discretamente dalla panchina, per far rumore ma neanche poi tanto, perché certe cose meglio eventualmente dirsele in privato".

