CdM - Con i cambi il Napoli ha perso il dominio della partita, ma che volevate di più? Siete primi in classifica, il resto è Manchester City

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo uno stralcio dell’editoriale firmato da Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

“La Fiorentina si è svegliata tardi e ha «rischiato» seriamente di riaprire la partita. È successo quando il Napoli ha fatto i cambi perché c’era molta stanchezza. Con i cambi il Napoli ha perso il dominio della partita, il dato per Conte è che nella carica finale della Fiorentina la difesa del Napoli ha tenuto botta. Che volevate di più? Siete primi in classifica, il resto è Manchester City”

