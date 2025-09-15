Man City-Napoli, Repubblica anticipa: spunta il discorso che farà oggi Conte alla squadra

Man City-Napoli, Repubblica anticipa: spunta il discorso che farà oggi Conte alla squadra

Verso Manchester City-Napoli, Repubblica anticipa il discorso di Conte alla squadra: lo farà oggi a Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela cosa dirà oggi Conte alla squadra, verso la sfida al Man City:

"Il ritorno dopo un anno di esilio degli azzurri nella Champions League con il nuovo format avrà giovedì sera un coefficiente di difficoltà altissimo e i campioni d’Italia dovranno affrontarlo dunque stando alla larga dalla presunzione, sapendo di avere di fronte un avversario più abituato a calcare i grandi palcoscenici. «Ci presenteremo in Inghilterra con l’umiltà di un allievo che vuole imparare dal maestro, con la speranza di riuscire nel tempo magari a superarlo», ha infatti messo subito in chiaro Antonio Conte, allarmato dall’euforia per l’ottima partenza in campionato e soprattutto dal calo di tensione della sua squadra nel finale della partita di sabato a Firenze. A livello internazionale è vietato commettere certi errori e il tecnico lo ribadirà oggi ai suoi giocatori alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Inizia una settimana di fuoco".

Discorso Conte alla squadra
