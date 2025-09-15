Fifa, svolta storica: calendari rivoluzionati dal 2026. Ecco come cambiano le soste per le Nazionali

Notizie calcio - Importanti novità in vista: si prepara una rivoluzione nel calendario FIFA per le soste Nazionali. Dopo il Mondiale 2026 e per almeno 4 anni, la prima pausa stagionale di settembre sarà di 3 settimane: tra il 21 settembre e il 6 ottobre 2026 si giocheranno 4 partite invece delle classiche due.

Non solo, perchè secondo quanto si apprende dalla modifica comunicata proprio dalla FIFA, sarà abolita la finestra internazionale di ottobre. Rimangono immutate, invece, quelle di novembre, marzo e giugno: si procederà con questo format fino al Mondiale 2030.