Tuttosport - L'ultima idea per l'attacco è Mika Godts dell'Ajax: il Napoli si è interessato al talento 2005 dell'Ajax

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca aquisti per il presente, ma soprattutto per il futuro come ha confermato Antonio Conte. Intanto, ci sono delle novità che riguardano i nomi che spuntano ora fuori e c'è uno in particolare che è a sorpresa, si tratta di Mika Godts dell'Ajax come racconta Tuttosport:

L’ultima idea per il ruolo di esterno d’attacco porta al giovane Mika Godts (ala sinistra classe 2005 dell’Ajax per il quale gli azzurri hanno sondato il terreno), oltre ai vari Chiesa ed Elmas. Rimane, infatti, libero solamente uno slot over (valido per i calciatori nati prima dell’1 gennaio 2003) e i Campioni d’Italia devono decidere se usarlo in mezzo al campo o davanti. Riflessioni in corso.  

