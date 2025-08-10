Raspadori all'Atletico, Gazzetta: ecco quando arriverà a Madrid per visite e firma

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per la cessione dell'ex Sassuolo, che è già pronto a viaggiare direzione Madrid.

Ecco quanto scritto in merito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Jack, eroe dell’ultima volata scudetto, ha lasciato l’Abruzzo e domani volerà alla volta di Madrid per le visite mediche con l’Atletico: al Napoli andranno 26 milioni bonus inclusi, 22 di base fissa. E Jack proverà a giocarsi le sue carte nel suo ruolo naturale di attaccante velenoso da area di rigore. Ha dato tanto al Napoli, pur giocando pochissimo. Ma resterà per sempre nella storia per i suoi gol scudetto".