Adani: "Lang sa sempre cosa fare, è decisivo. Su Lucca..."

L'ex calciatore Lele Adani ha parlato a "Viva el futbol" dei nuovi acquisti del Napoli: "Lang è un calciatore decisivo. Anche l’ultimo campionato al Psv in rimonta l’ha consegnato lui con il gol allo scadere al Feyenoord, scavalcando poi l’Ajax. E’ uno che può svariare, sa sempre cosa fare, conosce il gioco e Conte lavorerà più che altro sulla metodologia di allenamento, ritmo, lavoro, serietà ed il suo gioco nel collettivo.

Lucca? Ha iniziato la carriera con tante aspettative, poi all’Ajax non è andata bene, ma ha saputo far gol ad Udine, conquistare la nazionale e quindi sta entrando in un altro livello e deve di latrare di poter tenere questo livello come Lukaku. Ha centimetri, ma anche rapidità e buona tecnica. Il secondo attaccante deve avere l’ambizione di poter arrivare lì ma anche il rispetto dei grandi e Lucca ha tutto”.