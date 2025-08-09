Napoli Sorrento live, segui l'amichevole degli azzurri su CalcioNapoli24: diretta video dalle 9:45

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale e video da Castel di Sangro dell'amichevole Napoli-Sorrento. Dopo dodici giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, ci sarà la sesta amichevole degli azzurri. Oggi 10 agosto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (calcio d’inizio alle ore 11) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà il Sorrento, che milita nel campionato di Serie C.

Amichevole Napoli Sorrento: diretta video da Castel di Sangro

Ritiro a Castel di Sangro, diretta testuale Napoli-Sorrento

Formazioni ufficiali Napoli-Sorrento

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Sorrento:

Probabili formazioni Napoli Sorrento: le scelte di Conte

È difficile abbozzare delle vere e proprie probabili formazioni per Napoli-Sorrento, al netto delle assenze per infortuni e problemini fisici.

QUI NAPOLI - Verrà dato spazio a chi non ha giocato - o giocato poco - contro il Girona: in porta si alterneranno Contini e Ferrante, in difesa spazio a Mazzocchi, Beukema, Marianucci e Spinazzola, in mezzo al campo McTominay, Gilmour, Coli Saco, in attacco linea formata da Vergara, Lucca, Lang. Spazio poi nella ripresa per i restanti calciatori che necessiteranno di mettere ancora minuti nelle gambe. Da valutare Buongiorno, che sta proseguendo il suo lavoro di riatletizzazione, ed i possibili giocatori in uscita come Zanoli ed Ambrosino.

QUI SORRENTO - Una vetrina ma non solo: per il Sorrento l’amichevole contro il Napoli rappresenta l’ultimo test prima del derby di Coppa Italia all’Arechi contro la Salernitana (domenica 17, ore 21, porte chiuse). Quindi, è il momento di iniziare a serrare le fila in vista dell’esordio ufficiale. Dal mercato sono attesi ancora due mancini, dopo la cessione di Panico, ed un attaccante mentre non sono stati convocati per il match contro gli azzurri Scala, Vitiello, Palella e Kone che sono in odore di cessione. In attesa di recuperare Bolsius, mister Conte dal primo giorno di ritiro ha lavorato sul modulo 3-5-2 e con ogni probabilità contro gli azzurri alternerà due formazioni (25 i convocati con quattro portieri).

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.

SSC Napoli-Sorrento: le probabili formazioni

