Tuttosport - Ultima trovata di Conte: Lucca e Lukaku insieme!

Possibile rivoluzione tattica per Antonio Conte che sta mettendo la sua mano nel nuovo Napoli al suo secondo anno. Tanto mercato è stato fatto fino a questo momento e ora c'è la possbilità di cambiare tanto dal punto di vista tattico

Conte cambia il Napoli: Lucca e Lukaku insieme

Giocano alternandosi e segnano, ma ora Conte pensa anche a loro insieme in un altro modulo. Arrivano novità da Tuttosport riguardo le possibili scelte dell'allenatore del Napoli in vista della nuova stagione:

Potremmo dire che è il Napoli dei… Luccaku, crasi perfetta dei due bomber che per ora si alternano, ma Lucca e Lukaku dovranno dimostrare di saper giocare anche insieme. Per la gioia di Antonio Conte, ma anche per quello che si aspetta Gennaro Gattuso, che confida nell’ulteriore crescita della torre di Moncalieri (201 cm) che con il passaggio dall’Udinese al Napoli è chiamato d essere quel fattore del quale necessita anche l’Italia.

