Gazzetta si interroga: Raspadori all'Atletico Madrid, sbaglia il Napoli a venderlo o Simeone a puntarci?

Calciomercato Napoli - È ormai imminente la cessione di Raspadori all'Atletico Madrid. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, mediante l'editoriale di Alessandro Vocalelli, ha proprio analizzato l'addio dell'attaccante al Napoli:

"E allora, tornando a Raspadori e Ruggeri, che il nostro calcio ha lasciato andar via, viene da farsi una domanda: ma chi è che sbaglia? Simeone o i nostri club che - si può dire? - non hanno capito sino in fondo questi due giocatori? Già, perché Raspadori è stato costantemente una riserva negli ultimi anni e non sono bastati neppure i gol decisivi nell’ultimo campionato per fargli scalare le gerarchie. Riserva era e riserva sarebbe rimasto.

E se è vero che 25 milioni non sono pochi, siamo sicuri che gli attaccanti sbarcati in Italia negli ultimi tempi, a cifre magari ben superiori, siano più forti di Raspadori? Uno che da titolare al Sassuolo è andato in doppia cifra, ha contribuito all’ultimo scudetto, e che in Italia forse è stato un po’ penalizzato da un fisico non proprio imponente. Perché magari Ruggeri e Raspadori hanno trovato in Simeone un tecnico disposto a offrirgli quella continuità che nessun altro in Italia ha pensato di concedergli. Resta però quella domanda ingombrante. In questa storia qualcuno ha sicuramente sbagliato: Simeone o i nostri club?".

