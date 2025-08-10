Napoli-Girona, nel secondo tempo Conte ha sperimentato i 'Fab Four': il tecnico ha un obiettivo

Napoli Girona 3-2, l'analisi tattica del Corriere dello Sport sulle scelte di Antonio Conte nell'amichevole di ieri a Castel di Sangro

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist. 

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport sulla gara del Patini:

"La seconda nota tattica di estremo interesse, invece, va in scena dal 16' della ripresa: fuori Lobotka e Neres - schierato a sinistra nel tridente e non a destra -, dentro McTominay e Gilmour. Conte propone anche in partita la soluzione con i Fab Four di centrocampo: il 4-2-3-1 (o 4-4-2, sono solo numeri) schierato sul finale della scorsa stagione. Con Billy e Anguissa centrali, McT più largo a sinistra e KDB a sostegno di Lukaku. Alla Raspadori ultima maniera, per intenderci: l'idea è che alla lunga potrebbe diventare difficile rinunciare a uno tra KDB, Scott, Frank e il regista di turno. E così, Conte inventa e ricama due Napoli. La scelta di tenere Politano in campo è indicativa: il suo lavoro a tutta fascia destra è fondamentale per l'equilibrio e per difendere con il 4-5-1."

  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
