Napoli-Girona, nel secondo tempo Conte ha sperimentato i 'Fab Four': il tecnico ha un obiettivo

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist.

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport sulla gara del Patini:

"La seconda nota tattica di estremo interesse, invece, va in scena dal 16' della ripresa: fuori Lobotka e Neres - schierato a sinistra nel tridente e non a destra -, dentro McTominay e Gilmour. Conte propone anche in partita la soluzione con i Fab Four di centrocampo: il 4-2-3-1 (o 4-4-2, sono solo numeri) schierato sul finale della scorsa stagione. Con Billy e Anguissa centrali, McT più largo a sinistra e KDB a sostegno di Lukaku. Alla Raspadori ultima maniera, per intenderci: l'idea è che alla lunga potrebbe diventare difficile rinunciare a uno tra KDB, Scott, Frank e il regista di turno. E così, Conte inventa e ricama due Napoli. La scelta di tenere Politano in campo è indicativa: il suo lavoro a tutta fascia destra è fondamentale per l'equilibrio e per difendere con il 4-5-1."