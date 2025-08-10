Repubblica - Conte, prove di 4-4-1-1: così McTominay e De Bruyne possono coesistere

L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla del 4-4-1-1 visto in Napoli-Girona 3-2:

"Scott McTominay: lo scozzese non è al meglio dal punto di vista fisico (ha giocato i primi minuti soltanto lunedì scorso contro la Casertana) ed entra dopo un’ora (assieme a Gilmour) piazzandosi a sinistra, al posto di Neres. Una scelta che potrebbe rappresentare un indizio sulla volontà di Conte di schierare contemporaneamente il suo poker di mediani dall’inizio - quando McTominay avrà raggiunto il top della condizione avanzando Kdb accanto a Lukaku in una sorta di 4- 4- 1- 1".