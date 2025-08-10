Juve, Cambiaso: "Scudetto? Non ci interessa ciò che si dice all'esterno..."

Le Interviste fonte : TMW
Juve, Cambiaso: Scudetto? Non ci interessa ciò che si dice all'esterno...

Andrea Cambiaso, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund grazie a una sua doppietta (2-1 in amichevole). Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di TMW:

Su come si sente dopo questa vittoria: "Abbiamo fatto una partita seria. Siamo molto contenti perché abbiamo trascorso un’ottima settimana in Germania, ci siamo allenati bene e l’abbiamo conclusa con una bella partita. Ripeto, è stata una gara seria e l’abbiamo interpretata molto bene".

Sul suo secondo gol, bellissimo: "Ne ho fatti pochi, però questo è stato davvero bello… bellissimo. Il secondo in particolare".

Sugli obiettivi stagionali, suoi e della Juve: "L’obiettivo è proprio questo: essere un po’ più decisivo nell’area avversaria. Con questo nuovo modulo, giocando più avanzato, posso incidere di più e voglio concentrarmi su questo aspetto".

Se si sente un senatore dentro lo spogliatoio della Juve: "Senatore è un po’ una parola grossa, però… Diciamo di sì. È il terzo anno che inizio qui e ne sono molto orgoglioso e felice. Cerco di essere sempre più continuativo negli allenamenti e nelle partite".

Sulla griglia del prossimo campionato e il lavoro dei bianconeri: "Le griglie lasciano il tempo che trovano: dobbiamo concentrarci su ogni allenamento e ogni partita, dando tutto. Il mister ci fa lavorare molto e stiamo facendo un ottimo lavoro".

Se si sente cresciuto: "Sì, soprattutto dal punto di vista mentale. Mi sento più grande, più maturo. Voglio essere un elemento importante per la squadra e aiutare ancora di più i miei compagni".

Se lui e i suoi compagni hanno mandato messaggio a Kolo Muani per farlo tornare: "No, no… Randal è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore. Ci ha aiutato molto l’anno scorso. Vedremo cosa succederà, ma è sicuramente un giocatore di grande qualità".

Sul ritorno di Bremer: "Con lui mi sono trovato molto bene. Sono felicissimo per Gleison perché è un ragazzo d’oro e un giocatore fondamentale per noi. Oggi ha fatto 45 minuti di alto livello: deve solo trovare la condizione e sono certo che ci darà una grossa mano".

Se c'è una priorità tra campionato e Champions League: "No, siamo la Juventus e dobbiamo giocare ogni competizione al massimo. Il mister ci sta trasmettendo questo messaggio: crederci in ogni partita e non pensare troppo in là".

Se nello spogliatoio parlano di scudetto: "No, sinceramente non ci interessa di quello che si dice all’esterno. Terzo, quarto, primo posto… Lascia il tempo che trova. Il mister ci chiede di concentrarci su ogni allenamento e ogni partita: solo così si costruisce una mentalità vincente".

Sui giocatori della Juve al centro del mercato: "Sono tutti grandi professionisti e bravissimi ragazzi. È normale che ad agosto ci siano voci di entrata e uscita, ma il gruppo è sano e ci stiamo allenando benissimo. Sono contento di avere compagni così".

