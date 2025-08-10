Da Torino - Buon esordio di Simeone, ma i granata vengono travolti dal Valencia: Ngonge non si vede

Amichevole Valencia-Torino 3-0, esordio in granata per Giovanni Simeone

Notizie Napoli calcio - Esordio con la maglia del Torino per Giovanni Simeone, entrato nella ripresa durante il test amichevole contro il Valencia. Brutta sconfitta per gli uomini di Baroni, travolti per 3-0.

Ecco il commento di Tuttosport sulle prestazioni degli ex Napoli Simeone e Ngonge:

"Simeone (dal 14’ della ripresa) ha mostrato la fame giusta, all’esordio. Grigetto Ngonge. Simeone all’esordio ha mostrato voglia, personalità: ma troppo da solo, cercando di stupire palla al piede. Ngonge non si è quasi visto".

