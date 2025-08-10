Musah-Napoli, Repubblica: gli azzurri spingono, sì del centrocampista che vuole Conte! Ma c'è un'alternativa: il nome

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela le ultime novità sulla trattativa per Musah:

"Un centrocampista di struttura. In gergo calcistico si dice così. È la nuova ipotesi cui sta lavorando il Napoli che ha dato addio a Giacomo Raspadori (domani farà le visite mediche a Madrid per poi cominciare l’avventura all’Atletico di Diego Simeone) e adesso è al lavoro per completare l’organico. Il club azzurro, al momento, ha abbandonato la pista Miretti per verificare la possibilità di acquistare un mediano diverso con caratteristiche più simili a Frank Anguissa, impegnato a gennaio in Coppa d’Africa. Il Napoli è tornato a parlare col Milan per Yunus Musah, bloccato a giugno per 25 milioni di euro e poi non concretizzato proprio perché Anguissa ha scelto di rimanere in azzurro. Ma da allora è cambiata la strategia sul mercato dei campioni d’Italia che dopo il no di Ndoye hanno virato su due esterni difensivi e su un centrocampista. Da qui i nuovi contatti per Musah, cercato pure dal Nottingham Forest. Il 22enne di New York, però, non ha dimenticato la corte del Napoli e gli piacerebbe lavorare con Antonio Conte. Ecco perché l’affare è ancora vivo in attesa di capire le mosse del club inglese, pronto a mettere sul piatto 30milioni di euro. Il Napoli lavora all’inserimento di qualche bonus e valuta pure un’alternativa di livello come Florentino Luis del Benfica".