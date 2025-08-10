Il Mattino esalta Politano: "Non ha segnato ma è quello più in condizione! Matteo è già in forma"

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino esalta la prestazione di Politano in Napoli-Girona 3-2:

Non ha segnato, ma è quello già più in condizione. Vero, ha anche saltato qualche giorno di preparazione per un infortunio a Dimaro, ma Matteo Politano è in forma. Sassuolo è vicina, la concorrenza di Neres, che è stato dirottato a destra nell'amichevole di ieri col Girona, lo esalta: «Siamo stanchi, ci voleva una partita di questa intensità in questo momento della preparazioni: siamo contenti per questa vittoria perché il Girona era un avversario di grande valore: vogliamo andare avanti con questa strada».