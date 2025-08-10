Sky - Il Napoli ha offerto 14 mln per Miretti ma la Juve avanza una richiesta: il motivo

Ultime notizie calciomercato Napoli - ? Il giornalista esperto di calciomercato Marco Demicheli negli studi Sky ha riferito alcuni aggiornamenti circa le prossime mosse del Napoli:

Calciomercato Napoli

"Una cosa però è certa: il Napoli prenderà almeno un centrocampista, forse addirittura due. A proposito del centrocampo del Napoli, c’è anche il nome di Miretti tra le opzioni sul tavolo. Anche quella è una trattativa in corso.

La trattativa è ben avviata, anche se negli ultimi giorni ha subito un rallentamento a causa della questione legata ai bonus. Il Napoli ha offerto 14 milioni di euro alla Juventus, ma il club bianconero vorrebbe inserire alcuni bonus, considerando che si tratta di un ragazzo ancora giovane, classe 2003, con già 100 presenze in Serie A e cresciuto nel proprio settore giovanile. Proprio per questo motivo, la trattativa si è temporaneamente fermata, ma nei prossimi giorni i due club torneranno probabilmente a parlarsi per cercare di sbloccare la situazione".