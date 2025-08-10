Napoli-Girona, CdM: Conte non ha gradito un aspetto, vuole subito correre ai ripari

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist.

Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno sulla prestazione del Napoli:

"È la prima vittoria in terra abruzzese per gli azzurri, dopo la sconfitta contro il Brest e il pareggio contro la Casertana, Conte non aveva gradito quei risultati e sarà sicuramente felice per il successo ritrovato nonostante le disattenzioni difensive. Gli otto gol subiti in cinque partite rappresentano un tema di riflessione, Conte approfondirà ciò che ha funzionato con la consapevolezza delle potenziali difficoltà che il Napoli può trovare durante il percorso: un calo dell’intensità e dell’applicazione nell’inconscio per il potenziale appagamento dopo lo scudetto e lo status da cantiere aperto con tanti volti nuovi".