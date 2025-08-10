Il Siviglia fa muro al Napoli e schiera Juanlu Sanchez titolare al Trofeo Puerta

Parte da titolare Juanlu Sachez, il terzino che vuole il Napoli, nel Trofeo Puerta. Matías Almeyda schiera il nazionale Under 21 spagnolo titolare per l'amichevole delle 19 tra il Siviglia e il Tolosa, match valido per il Trofeo Puerta e ultimo test di pre-campionato prima dell'esordio degli andalusi in Liga contro l'Athletic Bilbao.
Per Juanlu manca ancora l'accordo tra Siviglia e Napoli, gli spagnoli insistono sulla richiesta di 20 milioni di euro, il club di De Laurentiis non si sposta dall'offerta massima di 17 milioni. Di seguito la fornazione ufficiale del Siviglia:.
SIVIGLIA (5-3-2): Nyland; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Akor. All. Almeyda.