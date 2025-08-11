CorSport - Manna riflette, ripresi i contatti con Miretti: il Milan per Musah chiede troppo

Il Napoli vuole prendere un nuovo centrocampista da consegnare a mister Conte e occhio alle sorprese, perché adesso ci sono conferme che riguardano la mossa che pensa di fare la società azzurra tra Miretti e Musah

Calciomercato Napoli: Miretti o Musah a centrocampo

Come rivelato dal Corriere dello Sport c'è un nuovo tentativo per Miretti dopo aver sentito il Milan per la richiesta di Musah:

Nel frattempo, dopo una parentesi riempita dai silenzi, si registrano nuovi contatti per Fabio Miretti, 21 anni, polivalente mezzala dotata di qualità tecniche e fisiche. Dopo aver inaugurato il dialogo con la Juventus, inizialmente attestata su una prima richiesta da 20 milioni a fronte di una proposta da 14, il Napoli s'è raffreddato e ha rimesso nei radar Yunus Musah del Milan, praticamente acquistato a inizio mercato per 25 milioni salvo poi sfumare nel nulla. Musah è richiesto dal Nottingham ma vorrebbe restare in Italia, e così Manna s'è messo a guardare e a riflettere. Nelle ultime ore, poi, ha riacceso i dialoghi per Miretti, a sua volta al lavoro con la Juve e ieri in campo contro il Borussia. Va da sé che in ognuno dei due casi comincia a venire fuori l'esigenza collettiva di una scelta definitiva: dentro o fuori in un clic.  


 
 

