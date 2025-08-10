Calciomercato Napoli, ecco la prossima strategia: Manna, Conte e De Laurentiis sono d'accordo!

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela la strategia attuale sul mercato degli azzurri:

"Il mercato del calcio d'estate è spesso un lunghissimo ipermercato semivuoto, dove per fare le spesa si aspetta quasi sempre l'orario di chiusura. E il Napoli si è sottratto al rito. Ovviamente, è alla finestra: soprattutto con vista sulla Premir League. Ora non c'è nulla di male ad aspettare: Conte, Manna e De Laurentiis sono d'accordo su tutto. Anche su questo. Si è cominciato il primo luglio e si finirà il 1 settembre, quando si saranno giocati già due turni di campionato".