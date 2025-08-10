Calciomercato Napoli, ecco la prossima strategia: Manna, Conte e De Laurentiis sono d'accordo!

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, ecco la prossima strategia: Manna, Conte e De Laurentiis sono d'accordo!

Calciomercato Napoli, le ultime notizie: Manna, Conte e De Laurentiis hanno messo a punto la strategia di fine mercato

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela la strategia attuale sul mercato degli azzurri:

"Il mercato del calcio d'estate è spesso un lunghissimo ipermercato semivuoto, dove per fare le spesa si aspetta quasi sempre l'orario di chiusura. E il Napoli si è sottratto al rito. Ovviamente, è alla finestra: soprattutto con vista sulla Premir League. Ora non c'è nulla di male ad aspettare: Conte, Manna e De Laurentiis sono d'accordo su tutto. Anche su questo. Si è cominciato il primo luglio e si finirà il 1 settembre, quando si saranno giocati già due turni di campionato".

SSC Napoli: Conte e Manna
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top