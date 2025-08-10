Gazzetta - Il 'marziano' De Bruyne ha già conquistato Napoli: non è al top, ma resta straordinariamente elegante

Rassegna Stampa  
De BruyneDe Bruyne

Napoli Girona 3-2, primi lampi da fuoriclasse per Kevin De Bruyne autore di una doppietta nell'ultima amichevole disputata ieri a Castel di Sangro

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist. 

Gazzetta esalta De Bruyne

Anche La Gazzetta dello Sport ha incensato la prestazione del fuoriclasse belga:

"Ventritré minuti per dare il via a una nuova era. Eccolo Kevin De Bruyne, il nuovo marziano sbarcato sul pianeta Napoli. Non ancora al top, ci mancherebbe. Non sempre ficcante nelle sue sterzate da fuoriclasse. Ma così straordinariamente elegante quando tocca il pallone, quando lascia andare la gamba e disegna traiettorie magiche per i compagni".

De Bruyne
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top