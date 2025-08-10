Gazzetta - Il 'marziano' De Bruyne ha già conquistato Napoli: non è al top, ma resta straordinariamente elegante

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist.
Anche La Gazzetta dello Sport ha incensato la prestazione del fuoriclasse belga:
"Ventritré minuti per dare il via a una nuova era. Eccolo Kevin De Bruyne, il nuovo marziano sbarcato sul pianeta Napoli. Non ancora al top, ci mancherebbe. Non sempre ficcante nelle sue sterzate da fuoriclasse. Ma così straordinariamente elegante quando tocca il pallone, quando lascia andare la gamba e disegna traiettorie magiche per i compagni".