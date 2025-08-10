Auriemma: "Conte ha trovato il modo per esaltare De Bruyne, lo rivedremo in Sassuolo-Napoli?"

Raffaele Auriemma via X esalta la prestazione di De Bruyne in Napoli-Girona 3-2:

"La stella che brilla di più si chiama Kevin De Bruyne. Due gol ed un assist per King Kevin, che permette al Napoli di andare sul 3-0 contro il Girona in soli 23’. Poi, cala la tensione e gli spagnoli tornano in partita con l’intramontabile Stuani. Con un campione come De Bruyne diventa tutto più semplice. Purchè si rispetti una prescrizione fondamentale: evitare di snaturarlo. E nell’amichevole contro il Girona c’è stato un assaggio di quella che potrebbe essere Sassuolo-Napoli.

Grazie all’ex City il Napoli torna alla vittoria nelle amichevoli precampionato. A Castel di Sangro e nell’entusiasmo dei tifosi presenti, i campioni d’Italia vincono 3-2 contro il Girona che un anno fa fece scattare l’allarme (vinse 2-0) il protagonista assoluto è Kevin De Bruyne, che al 4′ trova l’assist per il vantaggio firmato da Di Lorenzo e poi fa doppietta, segnando al 15′ e al 23′. Gli spagnoli provano a riaprirla prima dell’intervallo con i due gol di Stuani (33′ e 42′), ma nella ripresa non riescono a trovare il pareggio. Ma l’aspetto più importante del test è stato l’assetto tattico. Antonio Conte ha schierato il Napoli con il 4-3-3 che ha esaltato De Bruyne: mezzala d’assalto, con Lobotka play ed Anguissa mediano. Nel trio d’attacco è stato schierato Neres a sinistra, insieme a Lukaku e l’immancabile Politano, ma nella ripresa è entrato McTominay per giocare largo a sinistra, come è successo nell’ultima stagione, quando Conte utilizzò Raspadori al fianco di Lukaku. Con lo scozzese esterno sinistro “alto”, la squadra è più equilibrata e De Bruyne può dedicarsi principalmente alla fase offensiva insieme a Lang, Neres, Politano, Lukaku e Lucca".