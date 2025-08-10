Gazzetta - Napoli poco abituata a vincere, ripetersi pare impresa impossibile: ma due aspetti possono far sognare

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist. 

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport sul Napoli:

"C’è tanto da lavorare, ci mancherebbe. E fa bene Antonio Conte a tenere tutti sulla corda e con i piedi per terra. Vincere è difficilissimo per una realtà poco abituata come Napoli e facilmente contagiabile dagli umori della città. Ripetersi pare impresa ai limiti del possibile. Però gli elementi ci sono tutti. Soprattutto c’è lui, re Kevin, un talento che viaggia verso gli ultimi anni della carriera, ma capace di disegnare ancora colpi da galleria d’arte".

