CorSport - Stallo Juanlu, braccio di ferro col Siviglia: la situazione

Non ci sono buone notizie per il Napoli sul fronte terzino destro, perché Juanlu Sanchez è bloccato al momento dal Siviglia che non vuole vendere il giovane calciatore spagnolo che ha esplicitamente chiesto la cessione al Napoli di Conte

Calciomercato Napoli: problemi per Juanlu Sanchez

Come rivelato dal Corriere dello Sport ci sono dei problemi adesso per il trasferimento Juanlu Sanchez al Napoli:

Juanlu Sanchez titolare nell'amichevole che il Siviglia ha giocato ieri in Francia contro il Tolosa. L'ultima prima dell'esordio in Liga a Bilbao con l'Athletic. Che non ci fosse nulla di imminente sotto il sole di Castel di Sangro e dell'Andalusia era parso chiaro sabato, dopo la pubblicazione delle convocazione di Almeyda: Juanlu inserito. Poi, l'ulteriore conferma che vale un po' come la dimostrazione di un braccio di ferro o di un muro: è vero che il terzino della Roja Under 21 ha chiesto di essere ceduto al Napoli piuttosto che alle squadre di Premier disposte a soddisfare le condizioni dettate dal Nervion (Wolverhampton e Nottingham Forest), ma lo è altrettanto che il Siviglia non sembra ancora intenzionato a scendere velocemente a patti.

