CorSport - Stallo Juanlu, braccio di ferro col Siviglia: la situazione

Calciomercato Napoli - Non ci sono buone notizie per il Napoli sul fronte terzino destro, perché Juanlu Sanchez è bloccato al momento dal Siviglia che non vuole vendere il giovane calciatore spagnolo che ha esplicitamente chiesto la cessione al Napoli di Conte.
Come rivelato dal Corriere dello Sport ci sono dei problemi adesso per il trasferimento Juanlu Sanchez al Napoli:
Juanlu Sanchez titolare nell'amichevole che il Siviglia ha giocato ieri in Francia contro il Tolosa. L'ultima prima dell'esordio in Liga a Bilbao con l'Athletic. Che non ci fosse nulla di imminente sotto il sole di Castel di Sangro e dell'Andalusia era parso chiaro sabato, dopo la pubblicazione delle convocazione di Almeyda: Juanlu inserito. Poi, l'ulteriore conferma che vale un po' come la dimostrazione di un braccio di ferro o di un muro: è vero che il terzino della Roja Under 21 ha chiesto di essere ceduto al Napoli piuttosto che alle squadre di Premier disposte a soddisfare le condizioni dettate dal Nervion (Wolverhampton e Nottingham Forest), ma lo è altrettanto che il Siviglia non sembra ancora intenzionato a scendere velocemente a patti.