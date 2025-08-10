Napoli-Girona, Gazzetta: due azzurri deludono, Conte chiamato a rimediare

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist.
Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport che, oltre a incensare la gara di De Bruyne ed anche di Lukaku (considerati i migliori in campo), lancia anche un allarme sulle condizioni e sugli errori di Rrahmani e Juan Jesus:
"Houston abbiamo un problema, altre sbavature per Rrahmani ma per fortuna è calcio d'estate. Accanto a lui c'è Juan Jesus che si perde Stuani in occasione del secondo gol degli spagnoli".