Affare Juanlu Sanchez, Il Mattino: c'è ancora tanto da lavorare, il motivo

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta le ultimissime news sull'affare Juanlu Sanchez:

"A destra, come vice Di Lorenzo, si scalda Juanlu del Siviglia. Ma gli andalusi, forse perché hanno alle spalle qualche altra offerta, hanno iniziato un gioco al rialzo che non piace al club azzurro. C'è la pressione del nazionale spagnolo under 21 (qui è atteso da 5 anni di contratto a 1,9 milioni a stagione) ma non basta: l'intesa sembrava a portata di mano. Ma c'è ancora da lavorare".