Affare Juanlu Sanchez, Il Mattino: c'è ancora tanto da lavorare, il motivo

Calcio Mercato  
Affare Juanlu Sanchez, Il Mattino: c'è ancora tanto da lavorare, il motivo

Calciomercato Napoli, non si chiude ancora l'affare Juanlu Sanchez: problemi col Siviglia

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta le ultimissime news sull'affare Juanlu Sanchez

"A destra, come vice Di Lorenzo, si scalda Juanlu del Siviglia. Ma gli andalusi, forse perché hanno alle spalle qualche altra offerta, hanno iniziato un gioco al rialzo che non piace al club azzurro. C'è la pressione del nazionale spagnolo under 21 (qui è atteso da 5 anni di contratto a 1,9 milioni a stagione) ma non basta: l'intesa sembrava a portata di mano. Ma c'è ancora da lavorare".

Juanlu Sanchez con la maglia del Siviglia
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top