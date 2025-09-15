Sky, Bergomi: "Napoli e Juve in cima alla griglia Scudetto! Azzurri senza paura..."

Beppe Bergomi, ex giocatore, è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club soffermandosi a parlare anche del Napoli:

“Corsa Scudetto, per me Napoli e Juventus sono sempre state in cima. La squadra di Conte, anche nella sfida con la Fiorentina, ha confermato le sensazioni positive che avevo: i viola hanno sbagliato l’impatto, ma vincere a Firenze in quel modo ti dà la misura di quanto sia competitiva. Personalmente inserisco anche la Roma tra le candidate: magari è una valutazione rischiosa, però la vedo lì. Il Napoli oggi è diverso rispetto all’anno scorso: allora, una volta avanti, si abbassava e produceva poco, finendo spesso per farsi rimontare. Ieri invece ho notato una mentalità nuova, con la volontà di giocare uomo contro uomo, un atteggiamento inedito per le squadre di Conte.

C’è stata molta pressione immediata sul portatore, accoppiamenti a tutto campo, soprattutto nella zona mediana: Lobotka ad esempio si alzava su Fagioli senza rimanere davanti alla difesa. Nessuno ha esitato a marcare a uomo. E un altro dettaglio che mi ha colpito: se analizzi il Napoli in verticale, restano tutti compatti, schiacciati nella zona palla. È un calcio che ricorda certe squadre brasiliane, che palleggiano nello stretto e allo stesso tempo riaggrediscono subito. Tutti aspetti che la scorsa stagione non si vedevano”