"Perché il finale giocato senza Kvara?". Le pagelle dei quotidiani su Calzona dopo Napoli-Roma

Le pagelle dei quotidiani per l'allenatore Francesco Calzona dopo il pareggio di ieri allo stadio Maradona per 2-2 contro la Roma. Il Napoli non ha fatto una prestazione malvagia. Anzi, avrebbe meritato la vittoria senza ombra di dubbio. Purtroppo due disattenzioni difensive hanno permesso alla squadra di De Rossi di uscire dallo stadio di Fuorigrotta con un punto assai prezioso.

Pagelle Calzona di Napoli Roma 2 2

Il Mattino 6 - I ritmi sono bassi, il 4-3-3 fa venire gli sbadigli a lungo, per la Roma sembra quasi un allenamento in vista della semifinale di Europa League e non far gol nel primo tempo è una grave colpa vista l'apatia e l' indifferenza giallorosa. Qui la sua squadra viene meno, anche se è pure piuttosto sfortunata. Crea azioni gol, sicuramente il miglior Napoli dell'ultimo mese. Svilar è super. Sono le iniziative di Kvara che danno emozione anche se in difesa si sbanda. Non si capisce il cambio su calcio d'angolo di Traoré per Ostigard, una cosa che non si fa mai. I gol si continuano a prendere, simili l'uno all'altro. La faccia, almeno, viene salvata.

Tuttosport 5.5 - La reazione cercata in conferenza stampa c’è stata. Il suo Napoli crea tanto ma difensivamente concede troppo. Sostituisce Traorè prima di un angolo e prende gol.

Gazzetta dello Sport 6,5 - Un po' di vecchio Napoli nell'intensità, nei triangoli d'attacco, nelle entrate delle mezzali. Certo, il cambio di Ostigard sull'angolo del 2-2...

Corriere dello Sport 6 - Il Napoli è vivo. Ritrovato, fiero e aggressivo come mai: pressing ultra offensivo, attenzione, voglia di lottare da squadra vera. E poi trame, in ampiezza e in verticale, al cospetto di un grande avversario. Poi, però, c’è anche la fase difensiva: e il gol del 2-2, dopo aver sostituito Traore con Ostigard un attimo prima della battuta dell’angolo, è frutto di una serie di errori concettuali. Tra la salita e il modo di marcare.

Corriere della Sera 6.5 - il pari serve davvero a poco ma ottiene il rispetto dei suoi giocatori, ha chiesto la prestazione e l’ha avuta. Domanda: perché il finale giocato senza Kvara?