Osimhen a serio rischio Fiorentina, potrebbe saltare il match fondamentale per la Conference

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli si è allenato ieri mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45).?

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen è a serio rischio Fiorentina. Il nigeriano ha fatto solo terapie e venerdì potrebbe non far parte della spedizione per una sfida decisiva in ottica ottavo posto. Ieri Jesper Lindstrom e Piotr Zielinski hanno svolto personalizzato in campo, palestra per Mario Rui; Pasquale Mazzocchi in gruppo.

