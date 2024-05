Chiariello a CN24: "De Laurentiis ha quattro trattative in piedi! Gli errori più gravi del Napoli si chiamano Sinatti, Meluso e Tudor, vi spiego"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il nuovo allenatore del Napoli? La trattativa Conte è in piedi come quella per Pioli, Gasperini ed Italiano. Solo De Laurentiis sa su chi si orienterà , nemmeno i suoi collaboratori: si confronta con Manna e gli altri, ma la scelta è delicata e ci stanno ragionando valutando pro, contro e costi delle varie operazioni. Non si può sbagliare, ma da qui a poco si andrà decisi su una strada. I nomi sono quei quattro, non se ne esce e non ci saranno sorprese alla Garcia lo scorso anno.

Il mio preferito è Antonio Conte, per una sola valutazione: non viene a Napoli per gestire, ma per vincere. Se dovesse esserci un matrimonio, si proverà a vincere di nuovo e non ci saranno altre strade. Il Napoli vuole riprovare a vincere, altrimenti andrà di progetto con Italiano, il meno preferito di più, o uno più adatto alla gestione di una piazza come Napoli, che sarebbe Pioli: non è un guerrafondaio, è una spugna che attutirebbe i colpi, ma non un debole. Pioli però non è un leader come servirebbe, lo sarebbe anche Gasperini che è intrigato dall’ipotesi Napoli. Conte resta la prima scelta, se viene ci divertiamo perchè si riparte da grandi ambizioni.

Cosa chiederò a De Laurentiis? Di domande se ne possono fare mille, vediamo come si pone giovedì: è tutto in divenire. I giornalisti che vanno con le domande preparate sono lodevoli perchè si preparano, ma non hanno il senso della professione.

Napoli-Bologna? Mancano due cose, identità e intensità : non è più una squadra, le colpe sappiamo di chi sono ma pare che ogni volta dobbiamo dirlo. Di sicuro anche Calzona si è dimostrato inadeguato, abbiamo avuto il record di allenatori sbagliati. Gli errori più gravi si chiamano Sinatti, Meluso e Tudor: Sinatti andava imposto a Garcia, magari era ancora qui. Meluso è stato preso dopo l’allenatore, andava preso prima e serviva un uomo da spogliatoio che avesse il comando dell’area tecnica. Tudor per un anno e mezzo sarebbe venuto, magari ti portava in Champions League e lo pagavi un anno a vuoto se non volevi tenerlo. Invece sono stati persi gli introiti Champions ed i giocatori si sono svalutati. Quando Conte ha detto no ad ottobre, De Laurentiis doveva subito prendere Tudor.

De Laurentiis era convinto di tenere Spalletti e Giuntoli, si è fatto sorprendere: anche il 4 giugno ne era sicuro, la stagione negativa nasce lì. Perderli ci sta, non ci sta l’averli sostituiti non adeguatamente”