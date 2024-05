Retroscena Samardzic, a gennaio col Napoli è sfumato per un solo motivo! Ecco quanto costerà in estate

Calciomercato SSC Napoli - L’Udinese si aggrappa alle giocate di Lazar Samardzic per realizzare l’incantesimo salvezza. Il serbo-tedesco era stato ad un passo dal Napoli, come racconta Tuttosport.

Retroscena Samardzic

La cura Cannavaro ha rivitalizzato Samardzic, il serbo ha trovato in lui un tecnico che l’ha messo al centro della squadra:

"Fiducia che gli era mancata con Cioffi, aveva indotto Samardzic a guardarsi intorno nel mercato di gennaio, quando era stato a un passo dal Napoli che aveva trovato un’intesa coi Pozzo sulla base di 20 milioni più bonus. A far saltare l’affare la mancata intesa tra De Laurentiis e il papà agente (l’ingegner Mladen) il tema commissioni, con le richieste di Samardzic senior ritenute troppe elevate dalla società partenopea"

Servono almeno 25 milioni per strapparlo all’Udinese e accaparrarselo in estate: "la Juventus potrebbe tornare alla carica. Idem il Napoli, anche se non si escludono chiamate dalla Premier League, dove Brighton e West Ham si erano già fatte avanti l’anno scorso"

?