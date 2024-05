Allenatore Napoli, RAI: Manna farà l'impossibile per prendere uno di questi due nomi

Nuovo allenatore Napoli, sono due i nomi caldi nel mirino del club partenopeo e in particolare del neo Ds Giovanni Manna: lo svela Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI.

Nuovo allenatore Napoli, gli obiettivi di Manna

Secondo quanto riferito dal collega in diretta a Telecapri, i due nomi in cima alla lista sono Antonio Conte e Gian Piero Gasperini: sono loro che hanno la priorità assoluta, con Stefano Pioli sullo sfondo ma che dovrà prima risolvere eventualmente il suo contratto col Milan. E’ indietro invece attualmente Vincenzo Italiano, scalato come quarta scelta. Conte guarda con entusiasmo all'ipotsi partenopea ma sono cambiati gli scenari per ADL dopo questa stagione complicata rispetto a qualche mese fa quando sembrava esserci tutt'altra prospettiva.