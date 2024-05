Il Mattino - Pioli direbbe sì, è il piano B di De Laurentiis: il presidente aspetta solo una cosa

Calciomercato SSC Napoli - Dietro Conte in pole position, per l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli restano i tre nomi di Pioli, Italiano e Gasperini. Sull'attuale allenatore del Milan, il quotidiano scrive:

"Pioli è molto di più di una valida alternativa. Il tecnico sembra avere il physique du role per gestire una piazza come Napoli ed un presidente come De Laurentiis. ADL lo stima, lo tiene in grande considerazione e probabilmente aspetta soltanto che risolva il suo contratto con i rossoneri per sferrare l'assalto decisivo. Pioli ha ancora un anno con il Milan (a circa 4 milioni a stagione), ma ha già preparato le valigie: tra pochi giorni si incontrerà con la proprietà per discutere in che modo congedarsi senza sbattere i pugni sul tavolo. Che tradotto in parole povere significa trattare l'incentivo all'esodo per rescindere il contratto e prendere in considerazione l'offerta di altri club. Il Napoli su tutti. Pioli, infatti, non intende restare sul divano la prossima stagione ed il club azzurro è alla finestra".