CdM - Conte-Napoli: chissà che qualche indizio non arrivi domani da De Laurentiis, lo scenario

Ultimissime news calcio Napoli - Anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno affronta il tema Conte e spera in qualche indizio alla conferenza stampa di domani, che vi trasmetteremo in diretta video. Con De Laurentiis presente da Palazzo Petrucci, per presentare i due ritiri estivi dei partenopei fra Dimaro e Castel di Sangro.

Il quotidiano oggi in edicola scrive:

"Una stagione da riscattare e De Laurentiis ha individuato in Antonio Conte l’uomo adatto a questa missione. Manna è l’uomo della mediazione tra contatti, incontri e valutazioni ad ampio raggio compiute anche con l’amministratore delegato Chiavelli. Domani parlerà De Laurentiis in occasione della presentazione dei ritiri, chissà se non ci sarà qualche indizio sull’allenatore della prossima stagione".