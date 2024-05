Conte-Milan, piovono smentite: la verità sul sogno dei tifosi rossoneri

Conte al Milan sembra più un sogno dei tifosi rossoneri che una reale trattativa fra il club di Milano e l'allenatore in contatto con la SSC Napoli di De Laurentiis. Non è un caso, infatti, che i tifosi rossoneri hanno fatto partire una petizione online per supportare l'arrivo dell'ex Juve e Inter sulla panchina rossonera.

Antonio Conte

Conte Milan: arrivano smentite

Calciomercato - Ma da più parti piovono smentite sulla trattativa Antonio Conte-Milan: da Alfredo Pedullà all'edizione odierna de Il Mattino. Partiamo dal quotidiano che smentisce categoricamente la trattativa:

"Conte aveva strizzato l'occhio anche al Milan ma sembra che il Diavolo abbia altri progetti per il dopo Pioli".

Dello stesso avviso è Alfredo Pedullà che parla di trattativa in stato avanzato fra De Laurentiis e Antonio Conte per l'approdo al Napoli:

"Confermato, malgrado goffe smentite governative, l’incontro tra Antonio Conte e il Napoli di sabato scorso a Torino. Ve lo confermo. Non c'era De Laurentiis a questo incontro, ma era ben rappresentato. Gli hanno formulato questa proposta che Conte sta prendendo seriamente in considerazione. Si tratta di una trattativa molto concreta, il focus è su Conte e per ora il Napoli ha lasciato perdere tutte le altre piste. Poi, certo, bisogna andare fino in fondo, ma Conte e De Laurentiis stanno parlando in modo fitto, anche sul contratto. Hanno parlato di rinforzi e contratto, è la pista che dobbiamo seguire di più".

Petizione Conte Milan

Intanto i tifosi del Milan continuano a sognare Conte sulla panchina rossonera e hanno fatto partire la petizione su Change, lanciata da Milan Zone:

"Conte ha dimostrato la sua competenza e il suo talento in numerose occasioni, portando le sue squadre a vincere titoli importanti (4 scudetti, 1 Premier League, 1 Supercoppa Italia e 1 FA Cup). La sua esperienza e le sue capacità strategiche potrebbero essere ciò di cui i rossoneri han bisogno per tornare ai suoi giorni di gloria. Secondo una recente indagine condotta da Gazzetta dello Sport, oltre l'80% dei tifosi rossoneri vorrebbe vedere l'ex CT della nazionale alla guida della squadra. Chiediamo quindi al management del club di prendere in considerazione la nostra richiesta e di nominare Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan. Firma questa petizione se condividi questo desiderio con noi! #CONTEALMILAN".