Ultim'ora - Conte-Napoli, incontri tra emissari: distanza di 3 mln e sulla formula, si lavora ad una mediazione!

Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Conte dal collega di Spazio Napoli, Marco Giordano.

"Gli incontri (più d’uno anche in presenza) tra emissari del club e Antonio #Conte non ha condotto, per ora, ad un accordo economico. Il Napoli offre 6 milioni + 3 bonus, Conte parte da una richiesta iniziale di 9 milioni circa. Si sta lavorando ad una mediazione. De Laurentiis continua ad esser determinato sulla pista Gasperini, oltre che con il Napoli, sta discutendo il rinnovo con l’Atalanta Più semplice chiudere per Pioli"