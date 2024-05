Infortunio Osimhen, seduta fisioterapica per velocizzare il recupero: oggi il test decisivo verso la Fiorentina

L'edizione odierna de Il Mattino conferma che l'infortunio di Osimhen potrebbe fargli saltare Fiorentina-Napoli:

"Osimhen è in forte dubbio per la sfida con la Fiorentina in programma venerdì sera all'Artemio Franchi nell'anticipo della 37esima (e penultima) giornata di massima serie. Anche ieri mattina, infatti, Victor ha marcato visita a Castel Volturno. Per lui soltanto terapie: lamenta un fastidio ai flessori ed un problema al ginocchio. Niente di nuovo sotto il sole verrebbe da dire, considerando che si tratta di noie che Osi - a quanto pare - si sta portando dietro da tempo (fin dalla vigilia della trasferta di Udine). È chiaro però che con la partita con la Viola in programma tra due giorni il suo impiego al Franchi è terribilmente a rischio. Sopratutto se si considera che anche ieri, il centravanti ha svolto soltanto una seduta fisioterapica per provare a stringere i denti ed i... tempi. Si vedrà. Molto dipenderà dalla seduta di lavoro in programma oggi nel quartier generale azzurro. Nel caso in cui anche stamattina, il numero nove azzurro dovesse mordere il freno, le chance di vederlo in campo nell'ultima trasferta della stagione (che nel suo caso sarebbe anche l'ultimo impegno esterno con la maglia del Napoli visto che a fine campionato andrà via) si ridurrebbero al lumicino".