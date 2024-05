Inter, il vice ds Baccin annuncia Zielinski: "Orgogliosi che ci abbia scelto"

Intervistato da Sky Sport, il vice-direttore dell'Inter, nonché braccio destro di Piero Ausilio e Beppe Marotta, Dario Baccin ha ampiamente parlato dell'Inter di oggi e di domani, dando qualche piccola indicazione sulle manovre di mercato che caratterizzeranno la sessione in arrivo.

Sul mercato vi siete già portati avanti con Zielisnki e Taremi. Che percezione avete sul mercato di quest’anno? "Ovviamente come in tutte le sessioni di mercato ci saranno delle difficoltà anche quest’anno. Sappiamo che questo è un gruppo che ha fatto molto bene quindi ci sarà da toccare la rosa il meno possibile. Siamo orgogliosi di aver messo nel nostro organico due giocatori come Taremi e Zielinski e, ripeto, siamo orgogliosi che ci abbiano scelto. Chiaramente ci saranno dei cambiamenti fisiologici, però lavoreremo per dare al mister e al suo staff giocatori funzionali e adatti al nostro progetto che vogliamo sia vincente anche in futuro".