Repubblica - Conte in pole position, ma dovesse sfumare De Laurentiis ha pronto il piano B

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte, secondo quanto scrive oggi Repubblica sul quotidiano, sarebbe il pescelto e c'è l'affondo da parte di De Laurentiis per convincere il tecnico pugliese. Ma sullo sfondo, c'è sempre il piano B:

"Solo in caso di necessità alla Filmauro prenderanno quindi in considerazione il piano B: obiettivo Gian Piero Gasperini, che però potrebbe liberarsi dall’Atalanta solo dopo il 2 giugno. Idem per Pioli e Italiano, sotto contratto con Milan e Fiorentina. Il tempo stringe, ma in pole c’è solo un nome".