SportItalia - Clamoroso Sarri, ecco dove può andare ad allenare

Secondo quanto riportato in serata da Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri e il Bologna può diventare un binomio molto interessante nelle prossime settimane nel valzer delle panchine. Il responsabile dell’area tecnica dei rossoblù, Giovanni Sartori, ha inserito il tecnico toscano ai primi posti delle sua lista del post Thiago Motta.



La formazione bolognese con la qualificazione in Champions League dovrebbe salutare il tecnico italo brasiliano, promesso sposo della Juventus. E, a questo punto, deve cercare un tecnico di esperienza anche internazionale per provare a gestire al meglio le gare ogni tre giorni. Ma soprattutto tecnicamente sarebbe la soluzione migliore per provare a proseguire sulla strada del 4-3-3.