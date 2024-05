Conte-Napoli, Brambati: "Vi confesso ciò che ho saputo. Qualche giorno fa ho cenato con Spalletti..."

“Conte ha sicuramente voglia di tornare ad allenare e non ha assolutamente preclusioni per il Napoli, anzi. Per convincerlo- ha detto Massimo Brambati, l’ex difensore ed opinionista 7Gold a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - , però e per quel che ne so, ci vuole un progetto tecnico importante: non ha voglia di andare in una società dove si festeggia la qualificazione in Champions".

Nuovo allenatore Napoli, Brambati su Conte