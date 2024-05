Film scudetto Napoli "Sarò con te" da record: spettatori e incasso della pellicola di De Laurentiis

Incassi Sarò Con Te, il film scudetto della SSC Napoli al cinema è già da record! Spuntano i primi dati su spettatori e incasso del film del terzo tricolore "Sarò con te" con la regia di Andrea Bosello, al cinema e nelle sale dalla sera del 3 maggio 2024. Con l'esordio ufficiale in data 4 maggio 2024, un anno dopo la vittoria del terzo tricolore a Udine nel giorno del 4 maggio 2023.

In quest'articolo ogni giorno vi aggiorneremo su incasso e numero di spettatori del film dello scudetto della SSC Napoli, "Sarò con te". Partiamo dal totale, dopo la giornata di ieri, lunedì 6 maggio 2024, con il dato su spettatori e incassi:

Incassi film scudetto "Sarò con te": 851.913 euro

"Sarò con te": 851.913 euro Spettatori "Sarò con te": 70.558

Questi invece i dati relativi alla sola giornata di ieri, lunedì 6 maggio 2024: il film distribuito dalla Nexo Digital S.p.a. ha guadagnato ieri €80.648 con 6.657 presenze al cinema. Anche nella giornata di ieri è stato il film più visto, come sabato 4 maggio.

Stando alle prime indiscrezioni, la FilmAuro dovrebbe trattenere il 60% dei ricavi prodotti nelle sale dal film dello scudetto.

Il film riporta il pubblico alla stagione calcistica 2022/2023, iniziata con la diffidenza e il malumore dei tifosi rapidamente trasformata in entusiasmo per una squadra costruita magistralmente e allenata con grande autorevolezza da Luciano Spalletti.

Trascinato dai gol di Osimhen e dalle giocate di Kvara, il Napoli domina la Serie A con un gioco spettacolare, lasciando le rivali a notevole distanza sin dall’inizio della stagione. Dal ritiro in Turchia, appena compreso che la stagione sarebbe stata quella giusta per concretizzare i traguardi ambiziosi, le videocamere hanno iniziato a seguire la squadra per documentare la gloriosa stagione con immagini esclusive della vita di uno spogliatoio a cui nessuno aveva mai avuto accesso.

Nel girone di ritorno il Napoli continua a travolgere le avversarie, giocando così bene che tutti si illudono di poter vincere anche la Champions, ma purtroppo il Diavolo del Milan gli sbarra la strada e spegne i sogni di gloria degli azzurri.

Il calcio toglie e regala emozioni infinite. Il Napoli si rialza il 4 maggio 2023 vincendo il campionato con cinque giornate di anticipo, un risultato epocale.

Il film mette in scena un racconto più ampio della semplice cronaca sportiva. Ripercorre questa storia dall’interno dello spogliatoio, attraverso le testimonianze esclusive dei protagonisti dell’impresa e la gente di Napoli, che decora le strade e i palazzi di azzurro per sancire ancora una volta il rapporto esclusivo tra la città e la sua squadra. Un sentimento che non si ferma tra i vicoli di Napoli, ma che riecheggia da NewYork a Londra, passando per BuenosAires e tante altre grandi città del mondo, tutte unite da un’unica e spettacolare ondata di festeggiamenti.