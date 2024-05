Kvaratskhelia sul mercato? Gazzetta: l'agente ha portato due interessamenti, per ADL è incedibile ma con un'offerta folle...

Calciomercato SSC Napoli - Rispetto per il Napoli ma Khvicha Kvaratskhelia ascolta con attenzione tutte le sirene del mercato. Lo ha detto il suo agente Mamuka Jugeli, direttamente dalla Georgia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Le offerte stanno per arrivare e potrebbero far tremare anche le certezze del Napoli:

"De Laurentiis e Jugeli si sono incontrati di recente per fare il punto: il presidente vuole un rinnovo da 4 milioni più bonus, l’agente ha chiesto almeno 5 milioni per allungare l'accordo in scadenza 2027, portando all’attenzione il pressing del Barcellona e l’interesse del Psg, che ha inserito Kvara in una short list per sostituire Mbappé. Per De Laurentiis è incedibile, ma di fronte a un’offerta folle tutto può succedere"