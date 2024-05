Gazzetta - Pioli ha il carattere per gestire e rilanciare il Napoli, ma si libererà dal Milan solo in un caso

Calciomercato SSC Napoli - Un ultimo tentativo per Conte verrà fatto, ma intanto restano in corsa anche altri tre profili per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Li elenca la Gazzetta dello Sport. Ad esempio Stefano Pioli.

Allenatore Napoli, le ultime su Pioli

Su tutti, quello che raccoglie più consensi sembra essere Stefano Pioli, che verrà esonerato dal Milan al termine del campionato: