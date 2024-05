Affare Conte, la strategia del Napoli: super bonus Champions e addio già stabilito con clausola! Non tutti in società sono convinti di voler rischiare

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli dovrebbe fare un super sforzo economico per venire incontro alla richiesta di Conte e non tutti in società sono convinti di voler rischiare. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nuovo allenatore Napoli, aggiornamenti Conte

L’a.d. Andrea Chiavelli ha messo davanti a De Laurentiis tutte le possibili problematiche:

"Senza la qualificazione alla prossima Champions la società andrebbe in difficoltà. E l’idea sarebbe di offrire un triennale vincolato alla qualificazione all’Europa più nobile, con una base più bassa rispetto alla richiesta (circa 6 milioni) e bonus corposi a obiettivo centrato. E, in caso di mancata Champions, il Napoli vorrebbe inserire una clausola di separazione a fronte di liquidazione già stabilita"

