Repubblica - Conte-Napoli, subito la conferma di Kvaratskhelia e due colpi dalla Serie A: i nomi

Calciomercato SSC Napoli - Antonio Conte s'avvicina al club di De Laurentiis, secondo l'edizione oggi in edicola di Repubblica, che sottolinea come "sull’ingaggio non ci sono invece divergenze e nemmeno sulle prime mosse di mercato".

Si tratta per l'accordo sulla clausola "Champions League", ma il quotidiano sul mercato svela già le prime mosse del Napoli di Conte:

"I punti fermi: la conferma di Kvaratskhelia e i sondaggi già fatti con il Genoa per l’attaccante danese Gudmundsson e con la Lazio per Luis Alberto".