Il Mattino - Mateta è fra i possibili sostituti di Osimhen: il profilo

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen s'appresta a lasciare il club azzurro nella prossima estate, sotto pagamento della clausola rescissoria fissata nel contratto firmato a dicembre scorso col Napoli: De Laurentiis attende la chiusura dell'affare per poi prendere il sostituto. Il nigeriano, ormai è noto, è conteso da PSG e Chelsea.

Calciomercato Napoli: piace Mateta in attacco

Ma chi sarà il sostituto? Un altro nome nelle ultime ore è circolato, e trova conferma nell'edizione odierna de Il Mattino: si tratta di Jean-Philippe Mateta. "Tra le alternative per l'anno prossimo è spuntato anche il nome del francese Mateta, 26 anni e 13 gol in Premier con la maglia del Crystal Palace", scrive il quotidiano che conferma l'interesse del club azzurro per l'attaccante che quest'anno ha segnato 13 gol in Premier League in 34 partite. Mentre in coppa, EFL, ha segnato 3 gol in 2 partite.