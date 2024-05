Simeone e il futuro incerto, Repubblica: il Cholito è nel mirino della Lazio

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla del futuro di Giovanni Simeone, che ha trovato poco spazio quest'anno ed è nel mirino della Lazio di Tudor, che l'ha già allenato ai tempi del Verona:

"Pure il futuro dell’argentino è molto incerto. Simeone ha disputato un’annata ai margini e gli piacerebbe un progetto in cui essere protagonista. Non è un mistero che sia nel mirino della Lazio, dove tra l’altro ritroverebbe Igor Tudor, con il quale ha disputato la sua miglior stagione in serie A all’Hellas Verona (17 reti senza rigori). Se ne parlerà, ma intanto punta ad un po’ di continuità in questo finale di campionato".