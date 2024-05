Disastro SSC Napoli: può cambiare addirittura le date del ritiro a Castel di Sangro, il motivo

Ultimissime news SSC Napoli - Come racconta l'edizione oggi in edicola di Repubblica, potrebbero cambiare i piani estivi del Napoli in caso di mancato approdo in Europa. I partenopei in caso di nono posto avrebbero da giocare un turno preliminare di Coppa Italia ad agosto e questo stravolgerebbe l'organizzazione estiva.

Ritiro Napoli Castel di Sangro: cambiano le date?

Potrebbero cambiare quindi le date del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, come spiega Repubblica:

"Il Napoli è fuori dall’Europa e dovrà fare un miracolo per rientrarci negli ultimi 180’ di un campionato fallimentare. L’uscita dalle prime otto potrebbe addirittura modificare le date del ritiro a Castel di Sangro, perché il Napoli sarebbe impegnato nel turno preliminare di Coppa Italia. Il riscatto nell’anticipo di venerdì (20.45), in programma proprio contro la Fiorentina, appare una missione molto complicata considerando l’attuale rendimento degli azzurri che non vincono in campionato dal 7 aprile".